ООО Гермед
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Более 10 лет компания «Гермед» организует все виды диагностики, лечения и реабилитации пациентов в Германии и других европейских странах. Обследование и лечение проводятся в специализированных клиниках с мировым опытом.
«Гермед» предлагает следующие услуги:
- лечебно-оздоровительные программы;
- консультации зарубежных специалистов;
- диагностика и обследование;
- оперативное лечение за рубежом;
- реабилитационное лечение за рубежом;
- медицинские программы;
- SPA-процедуры, уход за собой;
- санаторно- курортное лечение.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 49
- Телефон: (843) 236-25-46
- Email: info@germed-kazan.ru
- Сайт: www.germed-kazan.ru
Дата последнего обновления: 28.12.2018