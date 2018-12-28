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ООО Гермед

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Более 10 лет компания «Гермед» организует все виды диагностики, лечения и реабилитации пациентов в Германии и других европейских странах. Обследование и лечение проводятся в специализированных клиниках с мировым опытом.

«Гермед» предлагает следующие услуги:

  • лечебно-оздоровительные программы;
  • консультации зарубежных специалистов;
  • диагностика и обследование;
  • оперативное лечение за рубежом;
  • реабилитационное лечение за рубежом;
  • медицинские программы;
  • SPA-процедуры, уход за собой;
  • санаторно- курортное лечение.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 49
  • Телефон: (843) 236-25-46
  • Email: info@germed-kazan.ru
  • Сайт: www.germed-kazan.ru

Дата последнего обновления: 28.12.2018

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