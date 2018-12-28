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ООО Мио Чичероне

Туризм
ООО Мио Чичероне Фото: mio-tour.ru

Общая информация

Туристическая компания «Мио Чичероне» была основана в мае 2006 года.

В 2010 году компания стала уполномоченным агентством ЗАО «Клуб Русский Экспресс» в Казани.

«Русский Экспресс» специализируется на туроператорском бизнесе по более чем 50 направлениям по всему миру. В ассортименте компании представлены групповые, индивидуальные туры, а также дополнительные виды услуг, такие как бронирование отелей, экскурсионное и транспортное обслуживание, прокат автомобилей, организация чартерных программ, MICE-туризм.

«Мио Чичероне» также является официальным представителем Всероссийского туроператора свадебных путешествий и семейного отдыха.

Руководитель — Шрамкова Вероника Владимировна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Односторонка Гривки, д. 1
  • Телефон: (843) 250-35-53
  • Email: cicerone_kazan@mail.ru
  • Сайт: www.mio-tour.ru

Дата последнего обновления: 28.12.2018

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