ООО Мио Чичероне
Общая информация
Туристическая компания «Мио Чичероне» была основана в мае 2006 года.
В 2010 году компания стала уполномоченным агентством ЗАО «Клуб Русский Экспресс» в Казани.
«Русский Экспресс» специализируется на туроператорском бизнесе по более чем 50 направлениям по всему миру. В ассортименте компании представлены групповые, индивидуальные туры, а также дополнительные виды услуг, такие как бронирование отелей, экскурсионное и транспортное обслуживание, прокат автомобилей, организация чартерных программ, MICE-туризм.
«Мио Чичероне» также является официальным представителем Всероссийского туроператора свадебных путешествий и семейного отдыха.
Руководитель — Шрамкова Вероника Владимировна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Односторонка Гривки, д. 1
- Телефон: (843) 250-35-53
- Email: cicerone_kazan@mail.ru
- Сайт: www.mio-tour.ru
Дата последнего обновления: 28.12.2018