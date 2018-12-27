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ООО Казанское бюро путешествий и экскурсий

Туризм

Общая информация

«Казанское бюро путешествий и экскурсий» является туроператором по внутреннему туризму. Основным направлением деятельности является прием туристов (русских и иностранных) в Казани и по Республике Татарстан, а также организация и проведение корпоративных мероприятий.

Туроператор готов предложить:

  • квалифицированных турменеджеров, которые одновременно являются практикующими экскурсоводами;
  • лучших гидов города, владеющих русским, татарским, английским, немецким, французским, турецким и другими языками;
  • вкусное и качественное питание с элементами национальной кухни;
  • комфортный и современный транспорт;
  • размещение в лучших гостиницах города;
  • различные интерактивные программы;
  • конкурентные цены.

Руководитель — Ишматова Татьяна Геннадьевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420000, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2 пом. 27
  • Телефон: +7-917-876-12-82
  • Email: kazburo@yandex.ru
  • Сайт: www.kazburo.ru

Дата последнего обновления: 27.12.2018

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