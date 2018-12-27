ООО Казанское бюро путешествий и экскурсий
Общая информация
«Казанское бюро путешествий и экскурсий» является туроператором по внутреннему туризму. Основным направлением деятельности является прием туристов (русских и иностранных) в Казани и по Республике Татарстан, а также организация и проведение корпоративных мероприятий.
Туроператор готов предложить:
- квалифицированных турменеджеров, которые одновременно являются практикующими экскурсоводами;
- лучших гидов города, владеющих русским, татарским, английским, немецким, французским, турецким и другими языками;
- вкусное и качественное питание с элементами национальной кухни;
- комфортный и современный транспорт;
- размещение в лучших гостиницах города;
- различные интерактивные программы;
- конкурентные цены.
Руководитель — Ишматова Татьяна Геннадьевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420000, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2 пом. 27
- Телефон: +7-917-876-12-82
- Email: kazburo@yandex.ru
- Сайт: www.kazburo.ru
Дата последнего обновления: 27.12.2018