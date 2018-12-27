ООО Балкан экспресс

Общая информация

«Балкан экспресс» предлагает пляжный отдых и экскурсионные туры на курортах Болгарии, Черногории, Румынии, России, Италии и Чехии. Туроператор позволяет совершить увлекательные путешествия по Балканам в Сербию, Хорватию и Грецию. Лечение на озерах и бальнеологических курортах в Венгрии и Словении, экскурсионный тур в Стамбул или в Румынию, экзотический пляжный отдых: Вьетнам, ОАЭ, Тайланд, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Мальдивы, Сейшелы, Индонезия, Камбоджа, Мьянма, Лаос, Сейшелы, Малайзия.

Международная группа компаний, работающая под торговой маркой «Балкан экспресс», включает в себя:

«Центр международного туризма — Москва» в Москве и в г. Электросталь;

«Балкан Трэвел» в Москве;

«Центр международного туризма» в Санкт-Петербурге;

«Балкан Трэвел — Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде;

«Балкан Трэвел — Урал» в Екатеринбурге;

«Центр международного туризма — Волга» в Казани;

«БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ АСИСТЕНС» в Болгарии.

Руководитель в Казани — Ватютова Кристина Рудиковна.

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