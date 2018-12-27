ООО Балкан экспресс
Общая информация
«Балкан экспресс» предлагает пляжный отдых и экскурсионные туры на курортах Болгарии, Черногории, Румынии, России, Италии и Чехии. Туроператор позволяет совершить увлекательные путешествия по Балканам в Сербию, Хорватию и Грецию. Лечение на озерах и бальнеологических курортах в Венгрии и Словении, экскурсионный тур в Стамбул или в Румынию, экзотический пляжный отдых: Вьетнам, ОАЭ, Тайланд, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Мальдивы, Сейшелы, Индонезия, Камбоджа, Мьянма, Лаос, Сейшелы, Малайзия.
Международная группа компаний, работающая под торговой маркой «Балкан экспресс», включает в себя:
- «Центр международного туризма — Москва» в Москве и в г. Электросталь;
- «Балкан Трэвел» в Москве;
- «Центр международного туризма» в Санкт-Петербурге;
- «Балкан Трэвел — Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде;
- «Балкан Трэвел — Урал» в Екатеринбурге;
- «Центр международного туризма — Волга» в Казани;
- «БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ АСИСТЕНС» в Болгарии.
Руководитель в Казани — Ватютова Кристина Рудиковна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 78 офис 304
- Телефон: (843) 500-04-04
- Сайт: www.balkan.ru
Дата последнего обновления: 27.12.2018