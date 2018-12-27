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ООО Фариал

Туризм

Общая информация

Туристическая компания «Фариал» работает на рынке 15 лет и оказывает следующие услуги:

  • отдых и лечение в санаториях Татарстана и России;
  • морские и речные круизы;
  • пляжные и экскурсионные туры;
  • экскурсионные туры по России;
  • экскурсионные туры по Казани и Татарстану.

Руководитель — Шамгунова Фарида Сагитовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33 офис 424
  • Телефон: (843) 228-52-58
  • Email: farial@bk.ru
  • Сайт: www.farial.org

Дата последнего обновления: 27.12.2018

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