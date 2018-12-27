ООО Фариал
Общая информация
Туристическая компания «Фариал» работает на рынке 15 лет и оказывает следующие услуги:
- отдых и лечение в санаториях Татарстана и России;
- морские и речные круизы;
- пляжные и экскурсионные туры;
- экскурсионные туры по России;
- экскурсионные туры по Казани и Татарстану.
Руководитель — Шамгунова Фарида Сагитовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33 офис 424
- Телефон: (843) 228-52-58
- Email: farial@bk.ru
- Сайт: www.farial.org
Дата последнего обновления: 27.12.2018