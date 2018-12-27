ООО Туземец
Общая информация
Туристическое агентство «Туземец» — многопрофильная компания, работающая на рынке с 2010 года. Компания предлагает пляжный отдых, автобусные, экскурсионные, оздоровительные туры по Европе, РФ и СНГ, экзотические туры, речные и морские круизы, индивидуальные туры, горнолыжные курорты, детский отдых. Так же бронирует авиа- и ж/д билеты, помогает оформлять визы и организовывает корпоративные поездки.
Руководитель — Закиев Алмас Нуриевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420033, Татарстан респ, г. Казань, ул. Лазарева, д. 3 пом. 3Н
- Телефон: (843) 517-13-37
- Email: kazan@tyzemec.ru
- Сайт: www.tyzemec.ru
Дата последнего обновления: 27.12.2018