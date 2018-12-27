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ООО Туземец

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Туземец» — многопрофильная компания, работающая на рынке с 2010 года. Компания предлагает пляжный отдых, автобусные, экскурсионные, оздоровительные туры по Европе, РФ и СНГ, экзотические туры, речные и морские круизы, индивидуальные туры, горнолыжные курорты, детский отдых. Так же бронирует авиа- и ж/д билеты, помогает оформлять визы и организовывает корпоративные поездки.

Руководитель — Закиев Алмас Нуриевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420033, Татарстан респ, г. Казань, ул. Лазарева, д. 3 пом. 3Н
  • Телефон: (843) 517-13-37
  • Email: kazan@tyzemec.ru
  • Сайт: www.tyzemec.ru

Дата последнего обновления: 27.12.2018

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