ООО Тимерхан
Общая информация
Компания «Тимерхан» является туроператором по внутреннему и въездному туризму.
Основные направления работы — это туры групповые и индивидуальные:
- прием в Казани;
- школьные группы;
- экскурсии по Казани;
- круизы речные и морские;
- корпоративное и VIP обслуживание;
- санатории Татарстана, России и Европы;
- паломнические туры для мусульман и христиан;
- туристический поезд в Великий Устюг к Деду Морозу;
- экскурсионные туры за рубежом, по России и Татарстану;
- пляжный отдых: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Испания, Италия, Израиль и др.
Руководитель — Природина Валентина Дмитриевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 7 офис 301
- Телефон: (843) 250-72-11
- Email: aotimerhan@rambler.ru
- Сайт: www.timerhan.com
Дата последнего обновления: 26.12.2018