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ООО Тимерхан

Туризм

Общая информация

Компания «Тимерхан» является туроператором по внутреннему и въездному туризму.

Основные направления работы — это туры групповые и индивидуальные:

  • прием в Казани;
  • школьные группы;
  • экскурсии по Казани;
  • круизы речные и морские;
  • корпоративное и VIP обслуживание;
  • санатории Татарстана, России и Европы;
  • паломнические туры для мусульман и христиан;
  • туристический поезд в Великий Устюг к Деду Морозу;
  • экскурсионные туры за рубежом, по России и Татарстану;
  • пляжный отдых: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Испания, Италия, Израиль и др.

Руководитель — Природина Валентина Дмитриевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 7 офис 301
  • Телефон: (843) 250-72-11
  • Email: aotimerhan@rambler.ru
  • Сайт: www.timerhan.com

Дата последнего обновления: 26.12.2018

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