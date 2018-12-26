ООО Итэк

Общая информация

«Итэк» — образовательное агентство Москвы и Казани. Компания работает в сфере международного образования с 1996 года. За это время с помощью «Итэк» уехали учиться за рубеж более 4500 студентов.

Компания является признанным партнером Британского совета, а также членом Ассоциации европейского бизнеса (АEB), Международной торговой палаты (ICC) и FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations).

На данном этапе компания активно расширяется, предлагая все большее количество услуг своим клиентам. Сегодня это не только организация обучения за рубежом, но и туристические услуги, а также школа иностранных языков в Москве.

Обучение за рубежом, образование за рубежом:

каникулярные программы,

среднее образование,

языковые курсы,

подготовка к университету,

высшее образование за рубежом,

магистратура,

MBA,

executive MBA,

языковые курсы для деловых людей,

тренинги/семинары.

Курсы иностранного языка по всему миру:

английский для детей,

английский для взрослых,

подготовка к экзаменам IELTS,

подготовка к экзаменам TOEFL,

подготовка к экзаменам GMAT,

деловой английский,

корпоративный английский,

тренинги для преподавателей,

тестирование онлайн.

Руководитель в Казани — Галимов Ильдус Флусович.

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