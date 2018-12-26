ООО Итэк
Общая информация
«Итэк» — образовательное агентство Москвы и Казани. Компания работает в сфере международного образования с 1996 года. За это время с помощью «Итэк» уехали учиться за рубеж более 4500 студентов.
Компания является признанным партнером Британского совета, а также членом Ассоциации европейского бизнеса (АEB), Международной торговой палаты (ICC) и FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations).
На данном этапе компания активно расширяется, предлагая все большее количество услуг своим клиентам. Сегодня это не только организация обучения за рубежом, но и туристические услуги, а также школа иностранных языков в Москве.
Обучение за рубежом, образование за рубежом:
- каникулярные программы,
- среднее образование,
- языковые курсы,
- подготовка к университету,
- высшее образование за рубежом,
- магистратура,
- MBA,
- executive MBA,
- языковые курсы для деловых людей,
- тренинги/семинары.
Курсы иностранного языка по всему миру:
- английский для детей,
- английский для взрослых,
- подготовка к экзаменам IELTS,
- подготовка к экзаменам TOEFL,
- подготовка к экзаменам GMAT,
- деловой английский,
- корпоративный английский,
- тренинги для преподавателей,
- тестирование онлайн.
Руководитель в Казани — Галимов Ильдус Флусович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 2В ком. 114
- Телефон: (843) 278-17-00
- Email: info@itec.com.ru
- Сайт: www.itecgroup.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2018