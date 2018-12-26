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ООО Итэк

Туризм

Общая информация

«Итэк» — образовательное агентство Москвы и Казани. Компания работает в сфере международного образования с 1996 года. За это время с помощью «Итэк» уехали учиться за рубеж более 4500 студентов.

Компания является признанным партнером Британского совета, а также членом Ассоциации европейского бизнеса (АEB), Международной торговой палаты (ICC) и FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations).

На данном этапе компания активно расширяется, предлагая все большее количество услуг своим клиентам. Сегодня это не только организация обучения за рубежом, но и туристические услуги, а также школа иностранных языков в Москве.

Обучение за рубежом, образование за рубежом:

  • каникулярные программы,
  • среднее образование,
  • языковые курсы,
  • подготовка к университету,
  • высшее образование за рубежом,
  • магистратура,
  • MBA,
  • executive MBA,
  • языковые курсы для деловых людей,
  • тренинги/семинары.

Курсы иностранного языка по всему миру:

  • английский для детей,
  • английский для взрослых,
  • подготовка к экзаменам IELTS,
  • подготовка к экзаменам TOEFL,
  • подготовка к экзаменам GMAT,
  • деловой английский,
  • корпоративный английский,
  • тренинги для преподавателей,
  • тестирование онлайн.

Руководитель в Казани — Галимов Ильдус Флусович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 2В ком. 114
  • Телефон: (843) 278-17-00
  • Email: info@itec.com.ru
  • Сайт: www.itecgroup.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2018

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