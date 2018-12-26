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ООО МастерТур

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «МастерТур» ведет продажу путевок из Казани. Организует путешествия в любую точку мира от надежных туроператоров. Все виды зарубежного туризма и по России с соотношением цены и качества, а также:

  • актуальные горящие туры с вылетом из Казани или Москвы;
  • туры по стандартным программам, динамические и all inclusive;
  • возможность оплата путевок в кредит;
  • быстрое оформление виз.

Руководитель — Хусаинова Гульнара Альбертовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23
  • Телефон: (843) 258-44-17
  • Email: 5672020kzn@gmail.com
  • Сайт: www.master-tour16.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2018

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