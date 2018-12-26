ООО МастерТур
Общая информация
Туристическое агентство «МастерТур» ведет продажу путевок из Казани. Организует путешествия в любую точку мира от надежных туроператоров. Все виды зарубежного туризма и по России с соотношением цены и качества, а также:
- актуальные горящие туры с вылетом из Казани или Москвы;
- туры по стандартным программам, динамические и all inclusive;
- возможность оплата путевок в кредит;
- быстрое оформление виз.
Руководитель — Хусаинова Гульнара Альбертовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23
- Телефон: (843) 258-44-17
- Email: 5672020kzn@gmail.com
- Сайт: www.master-tour16.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2018