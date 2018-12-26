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ООО Тюльпан тревел

Туризм
ООО Тюльпан тревел Фото: tulpantravel.ru

Общая информация

«Тюльпан тревел» — многопрофильный туристический оператор, начавший свою деятельность в 2007 году.

Основные направления деятельности:

  • паломнический туризм (организация хаджа и умры, индивидуальные программы);
  • выездной туризм (отдых на популярных направлениях, индивидуальные туры);
  • внутренний туризм (встреча иностранных гостей, экскурсионные туры, организация расселения спортивных команд);
  • организация трансфера (индивидуальное и групповое бронирование билетов авиа, ж/д и автобусного сообщения).

Руководитель — Якупов Марат Шавкятович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, Татарстан респ, г. Казань, ул. Качалова, д. 76 пом. 8
  • Телефон: 8 (927) 422-68-61
  • Email: info@tulpantravel.ru
  • Сайт: www.tulpantravel.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2018

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