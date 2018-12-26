ООО Тюльпан тревел
Общая информация
«Тюльпан тревел» — многопрофильный туристический оператор, начавший свою деятельность в 2007 году.
Основные направления деятельности:
- паломнический туризм (организация хаджа и умры, индивидуальные программы);
- выездной туризм (отдых на популярных направлениях, индивидуальные туры);
- внутренний туризм (встреча иностранных гостей, экскурсионные туры, организация расселения спортивных команд);
- организация трансфера (индивидуальное и групповое бронирование билетов авиа, ж/д и автобусного сообщения).
Руководитель — Якупов Марат Шавкятович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, Татарстан респ, г. Казань, ул. Качалова, д. 76 пом. 8
- Телефон: 8 (927) 422-68-61
- Email: info@tulpantravel.ru
- Сайт: www.tulpantravel.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2018