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ООО ВИА туризм

Туризм

Общая информация

ООО «ВИА туризм» — это сеть туристических агентств, развивающих три бренда.

1. VIA Tourism — собственный бренд, работающий с аудиторией 18-35 лет. Основными каналами продаж являются: сайт компании — via-tourism.ru – с возможностью онлайн бронирования туров.

2. Pegas Touristik — фирменный офис крупнейшего туроператора России в г. Казани, работающий по франчайзинговой схеме.

3. Слетать.ру — фирменный офис продаж крупнейшего российского интернет поисковика туров, также работающий по схеме франчайзинга.

Руководитель — Тазиев Ильдар Изаилович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12 офис 208
  • Телефон: (843) 210 07 80
  • Email: nfo@via-tourism.ru
  • Сайт: www.via-tourism.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2018

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