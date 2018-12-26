ООО ВИА туризм
Общая информация
ООО «ВИА туризм» — это сеть туристических агентств, развивающих три бренда.
1. VIA Tourism — собственный бренд, работающий с аудиторией 18-35 лет. Основными каналами продаж являются: сайт компании — via-tourism.ru – с возможностью онлайн бронирования туров.
2. Pegas Touristik — фирменный офис крупнейшего туроператора России в г. Казани, работающий по франчайзинговой схеме.
3. Слетать.ру — фирменный офис продаж крупнейшего российского интернет поисковика туров, также работающий по схеме франчайзинга.
Руководитель — Тазиев Ильдар Изаилович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12 офис 208
- Телефон: (843) 210 07 80
- Email: nfo@via-tourism.ru
- Сайт: www.via-tourism.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2018