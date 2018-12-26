ООО Пилигрим
Общая информация
Туристическое агентство «Пилигрим» работает с 2000 года и предлагает следующие услуги:
- экскурсии;
- корпоративный туризм;
- индивидуальный туризм;
- образование за рубежом;
- Казань (прием, экскурсии, санатории, отели);
- подарочные сертификаты.
Руководитель — Сахарова Татьяна Владимировна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тельмана, д. 23 пом. 1001
- Телефон: (843) 230-48-64
- Email: pilgrim.ta@gmail.com
- Сайт: www.pilgrim-ta.com
Дата последнего обновления: 26.12.2018