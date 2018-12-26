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ООО Пилигрим

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Пилигрим» работает с 2000 года и предлагает следующие услуги:

  • экскурсии;
  • корпоративный туризм;
  • индивидуальный туризм;
  • образование за рубежом;
  • Казань (прием, экскурсии, санатории, отели);
  • подарочные сертификаты.

Руководитель — Сахарова Татьяна Владимировна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тельмана, д. 23 пом. 1001
  • Телефон: (843) 230-48-64
  • Email: pilgrim.ta@gmail.com
  • Сайт: www.pilgrim-ta.com

Дата последнего обновления: 26.12.2018

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