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ООО Открытая страна

Туризм

Общая информация

Туроператор «Открытая страна» специализируется на разработке автобусных туров.

Преимущества автобусных туров компенсируют неудобства в дороге, в частности:

  • прямые выезды из городов проживания туристов или ближайших населенных пунктов;
  • проезд и экскурсии на одном и том же автобусе;
  • остановки каждые 3-4 часа;
  • сопровождающий в автобусе;
  • охват сразу нескольких туристических объектов.

На море можно отправиться по направлениям: Крым, Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик, Абхазия. На экскурсию по городам России: Санкт-Петербург, Москва, Золотое Кольцо, Карелия, Беларусь.

Руководитель — Павлова Любовь Андреевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2 офис 205
  • Телефон: (843) 292-97-10
  • Email: office@travel-r.ru
  • Сайт: www.travel-r.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2018

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