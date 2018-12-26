ООО Открытая страна
Общая информация
Туроператор «Открытая страна» специализируется на разработке автобусных туров.
Преимущества автобусных туров компенсируют неудобства в дороге, в частности:
- прямые выезды из городов проживания туристов или ближайших населенных пунктов;
- проезд и экскурсии на одном и том же автобусе;
- остановки каждые 3-4 часа;
- сопровождающий в автобусе;
- охват сразу нескольких туристических объектов.
На море можно отправиться по направлениям: Крым, Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик, Абхазия. На экскурсию по городам России: Санкт-Петербург, Москва, Золотое Кольцо, Карелия, Беларусь.
Руководитель — Павлова Любовь Андреевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2 офис 205
- Телефон: (843) 292-97-10
- Email: office@travel-r.ru
- Сайт: www.travel-r.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2018