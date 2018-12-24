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ООО ТатИнтур

Туризм

Общая информация

Компания «ТатИнтур» предлагает широкий выбор туров и путевок. Компания работает со многими ведущими туроператорами мира.

«ТатИнтур» организует бизнес-поездки, помогает подобрать языковые курсы за рубежом.

Руководитель — Давлиева Лилия Рустамовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 42
  • Телефон: (843) 292-61-89
  • Email: tatintour@ieml.ru
  • Сайт: www.tatintour.narod.ru

Дата последнего обновления: 24.12.2018

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