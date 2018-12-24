ООО ТатИнтур
Общая информация
Компания «ТатИнтур» предлагает широкий выбор туров и путевок. Компания работает со многими ведущими туроператорами мира.
«ТатИнтур» организует бизнес-поездки, помогает подобрать языковые курсы за рубежом.
Руководитель — Давлиева Лилия Рустамовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 42
- Телефон: (843) 292-61-89
- Email: tatintour@ieml.ru
- Сайт: www.tatintour.narod.ru
Дата последнего обновления: 24.12.2018