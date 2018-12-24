ООО Агентство Жар-птица

Общая информация

Туристическое «Агентство Жар-птица» было основано в Казани. Агентство работает напрямую с ведущими туроператорами и занимается организацией выездных туров зарубеж и по России.

Сотрудники туристического агентства ежегодно совершают ознакомительные поездки, что позволяет донести информацию о стране, курортах, обычаях и экскурсиях и, конечно же, отелях из первых уст.

Руководитель — Багаев Марат Владимирович.

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