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ООО Агентство Жар-птица

Туризм

Общая информация

Туристическое «Агентство Жар-птица» было основано в Казани. Агентство работает напрямую с ведущими туроператорами и занимается организацией выездных туров зарубеж и по России.

Сотрудники туристического агентства ежегодно совершают ознакомительные поездки, что позволяет донести информацию о стране, курортах, обычаях и экскурсиях и, конечно же, отелях из первых уст.

Руководитель — Багаев Марат Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420085, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гудованцева, д. 22 кв. 82
  • Телефон: (843) 248-27-55
  • Сайт: www.zharakazan.ru

Дата последнего обновления: 24.12.2018

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