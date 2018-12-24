ООО Агентство Жар-птица
Общая информация
Туристическое «Агентство Жар-птица» было основано в Казани. Агентство работает напрямую с ведущими туроператорами и занимается организацией выездных туров зарубеж и по России.
Сотрудники туристического агентства ежегодно совершают ознакомительные поездки, что позволяет донести информацию о стране, курортах, обычаях и экскурсиях и, конечно же, отелях из первых уст.
Руководитель — Багаев Марат Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420085, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гудованцева, д. 22 кв. 82
- Телефон: (843) 248-27-55
- Сайт: www.zharakazan.ru
Дата последнего обновления: 24.12.2018