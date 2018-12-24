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ООО Горизонт

Туризм

Общая информация

Компания «Горизонт» предлагает разнообразные виды отдыха: оздоровительный, пляжный, детский, семейный отдых, экскурсионные туры.

Принципы работы:

  • индивидуальный подход к клиентам и высокое качество обслуживания;
  • работа только с надежными и опытными партнерами и авиакомпаниями;
  • широкий выбор вариантов отдыха;
  • гибкая система скидок.

Руководитель — Струицкий Константин Сергеевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 31/42
  • Телефон: (843) 295-66-10
  • Email: gorisonte@yandex.ru
  • Сайт: www.gorizont-kzn.ru

Дата последнего обновления: 24.12.2018

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