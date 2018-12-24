ООО Горизонт
Общая информация
Компания «Горизонт» предлагает разнообразные виды отдыха: оздоровительный, пляжный, детский, семейный отдых, экскурсионные туры.
Принципы работы:
- индивидуальный подход к клиентам и высокое качество обслуживания;
- работа только с надежными и опытными партнерами и авиакомпаниями;
- широкий выбор вариантов отдыха;
- гибкая система скидок.
Руководитель — Струицкий Константин Сергеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 31/42
- Телефон: (843) 295-66-10
- Email: gorisonte@yandex.ru
- Сайт: www.gorizont-kzn.ru
Дата последнего обновления: 24.12.2018