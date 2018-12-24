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ООО Хаял-тур

Туризм
ООО Хаял-тур Фото: hayall.ru

Общая информация

«Хаял-тур» — туристическое агентство, предоставляющее полный комплекс туристических услуг:

  • организация индивидуальных и групповых туров;
  • организация VIP-туров;
  • бронирование авиабилетов на регулярные рейсы российских и зарубежных авиакомпаний;
  • бронирование железнодорожных билетов по России, стран СНГ и Европы;
  • аренда автотранспорта;
  • организация трансферов и заказ такси;
  • оформление выездных виз для российских граждан;
  • медицинское страхование путешествующих по России и выезжающих за рубеж;
  • организация программ по приему в Казани российских и зарубежных туристов;
  • организация отдыха в пределах территории России и стран СНГ.

Руководитель — Струк Елена Васильевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Университетская, д. 16
  • Телефон: (843) 236-58-22
  • Email: info@hayall.ru
  • Сайт: www.hayall.ru

Дата последнего обновления: 24.12.2018

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