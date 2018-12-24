ООО Хаял-тур
Общая информация
«Хаял-тур» — туристическое агентство, предоставляющее полный комплекс туристических услуг:
- организация индивидуальных и групповых туров;
- организация VIP-туров;
- бронирование авиабилетов на регулярные рейсы российских и зарубежных авиакомпаний;
- бронирование железнодорожных билетов по России, стран СНГ и Европы;
- аренда автотранспорта;
- организация трансферов и заказ такси;
- оформление выездных виз для российских граждан;
- медицинское страхование путешествующих по России и выезжающих за рубеж;
- организация программ по приему в Казани российских и зарубежных туристов;
- организация отдыха в пределах территории России и стран СНГ.
Руководитель — Струк Елена Васильевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Университетская, д. 16
- Телефон: (843) 236-58-22
- Email: info@hayall.ru
- Сайт: www.hayall.ru
Дата последнего обновления: 24.12.2018