ООО ЕВЦ-Казань
Общая информация
«Единый визовый центр» — это сеть представительств по оформлению виз. Компания присутствует более чем в 40 крупнейших городах страны от Анапы до Южно-Сахалинска.
Предоставляемые услуги:
- оформление загранпаспорта;
- визовое сопровождение, рабочие визы в РФ, длительные гарантированные визы;
- для турагентств — сопровождение туристов в регионах.
Руководитель в Казани — Русских Фарида Фаизовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 25/29 офис 207
- Телефон: (843) 207-00-30
- Email: kazan@evc-russia.ru
- Сайт: www.единый-визовый-центр.рф
Дата последнего обновления: 24.12.2018