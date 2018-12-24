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ООО ЕВЦ-Казань

Туризм

Общая информация

«Единый визовый центр» — это сеть представительств по оформлению виз. Компания присутствует более чем в 40 крупнейших городах страны от Анапы до Южно-Сахалинска.

Предоставляемые услуги:

  • оформление загранпаспорта;
  • визовое сопровождение, рабочие визы в РФ, длительные гарантированные визы;
  • для турагентств — сопровождение туристов в регионах.

Руководитель в Казани — Русских Фарида Фаизовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 25/29 офис 207
  • Телефон: (843) 207-00-30
  • Email: kazan@evc-russia.ru
  • Сайт: www.единый-визовый-центр.рф

Дата последнего обновления: 24.12.2018

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