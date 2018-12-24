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ООО ИнтерРусТревел

Туризм

Общая информация

Туристическая компания «ИнтерРусТревел» является туроператором по внутреннему и международному въездному туризму. Основное направление деятельности – прием туристов в Казани, как российских, так и иностранных.

Гостям Казани предлагаются следующие виды услуг:

  • все виды транспортного обслуживания (аренда машин, микроавтобусов, автобусов туристического класса);
  • помощь в аренде теплоходов;
  • экскурсионное обслуживание на русском и иностранных языках;
  • визовая поддержка иностранных граждан (ваучер и подтверждение о приеме иностранного туриста);
  • помощь в бронировании и размещении в отелях уровня 2-5*;
  • помощь в организации питания групп, в проведении банкетов, фуршетов;
  • помощь в организации корпоративных мероприятий, конференций, семинаров, фестивалей, шоу-программ, свадеб.

Руководитель — Шушпанникова Наталия Алексадровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 100 корп. 209 офис 141
  • Телефон: (843) 238-02-34
  • Email: inkazan.irt@gmail.com
  • Сайт: www.nterrustravel.com

Дата последнего обновления: 24.12.2018

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