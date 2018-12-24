ООО ИнтерРусТревел
Общая информация
Туристическая компания «ИнтерРусТревел» является туроператором по внутреннему и международному въездному туризму. Основное направление деятельности – прием туристов в Казани, как российских, так и иностранных.
Гостям Казани предлагаются следующие виды услуг:
- все виды транспортного обслуживания (аренда машин, микроавтобусов, автобусов туристического класса);
- помощь в аренде теплоходов;
- экскурсионное обслуживание на русском и иностранных языках;
- визовая поддержка иностранных граждан (ваучер и подтверждение о приеме иностранного туриста);
- помощь в бронировании и размещении в отелях уровня 2-5*;
- помощь в организации питания групп, в проведении банкетов, фуршетов;
- помощь в организации корпоративных мероприятий, конференций, семинаров, фестивалей, шоу-программ, свадеб.
Руководитель — Шушпанникова Наталия Алексадровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 100 корп. 209 офис 141
- Телефон: (843) 238-02-34
- Email: inkazan.irt@gmail.com
- Сайт: www.nterrustravel.com
Дата последнего обновления: 24.12.2018