ООО Казань-Тур
Общая информация
Туроператор «Казань-Тур» организует туры в Казань, экскурсии по Казани и пригородным старинным городищам таким, как Болгар, Свияжск.
Особенности национального колорита заметно выделяют Казань из множества городов Поволжья. Компания готова рассказать о Казани и ее достопримечательностях много интересного.
Руководитель — Осипова Людмила Анатольевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2А, офис 22Б
- Телефон: (800) 500-60-83
- Email: Kazan.tur2016@yandex.ru
- Сайт: www.kazan-tur.com
Дата последнего обновления: 14.12.2018