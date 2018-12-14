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ООО Казань-Тур

Туризм

Общая информация

Туроператор «Казань-Тур» организует туры в Казань, экскурсии по Казани и пригородным старинным городищам таким, как Болгар, Свияжск.

Особенности национального колорита заметно выделяют Казань из множества городов Поволжья. Компания готова рассказать о Казани и ее достопримечательностях много интересного.

Руководитель — Осипова Людмила Анатольевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2А, офис 22Б
  • Телефон: (800) 500-60-83
  • Email: Kazan.tur2016@yandex.ru
  • Сайт: www.kazan-tur.com

Дата последнего обновления: 14.12.2018

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