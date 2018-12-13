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ООО Бюро путешествий Столица

Туризм

Общая информация

Бюро путешествий «Столица» — туроператор в области приема и экскурсионного обслуживания российских и иностранных гостей в Казани и Республике Татарстан.

Визовая поддержка иностранным гостям. Одно из крупнейших агентств в реализации теплоходных туров по России. Прямые договоры с судовладельцами. Визовая поддержка для россиян при выезде в Европу, Австралию, США, Китай и др. Массовый туризм — Турция, Египет, Тайланд, ОАЭ, туры в Европу. Индивидуальные туры на события, лечение. Санатории и дома отдыха. Новогодние каникулы.

Руководитель — Данилова Резеда Юсуповна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 16
  • Телефон: (843) 292-62-62
  • Email: stolitsa@volga-tour.ru
  • Сайт: www.volga-tour.ru

Дата последнего обновления: 13.12.2018

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