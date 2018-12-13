ООО Бюро путешествий Столица

Общая информация

Бюро путешествий «Столица» — туроператор в области приема и экскурсионного обслуживания российских и иностранных гостей в Казани и Республике Татарстан.

Визовая поддержка иностранным гостям. Одно из крупнейших агентств в реализации теплоходных туров по России. Прямые договоры с судовладельцами. Визовая поддержка для россиян при выезде в Европу, Австралию, США, Китай и др. Массовый туризм — Турция, Египет, Тайланд, ОАЭ, туры в Европу. Индивидуальные туры на события, лечение. Санатории и дома отдыха. Новогодние каникулы.

Руководитель — Данилова Резеда Юсуповна.

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