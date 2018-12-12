ООО Интрамед
Общая информация
Туристическое агентство «Интрамед» (ООО «Роял Джокер») предлагает:
- вылет в любой уголок мира из Казани и Москвы;
- горящие путевки по любым направлениям;
- круизы;
- услуги страхования, туры в кредит;
- туристические сим-карты в подарок с покупкой тура;
- ж/д и авиа билеты;
- систему скидок;
- подарочные сертификаты.
Руководитель — Кошанский Филипп Сергеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 30Б
- Телефон: (843) 259-29-07
- Email: itm-tur@yandex.ru
- Сайт: www.intramed-tour.ru
Дата последнего обновления: 12.12.2018