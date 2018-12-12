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ООО Интрамед

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Интрамед» (ООО «Роял Джокер») предлагает:

  • вылет в любой уголок мира из Казани и Москвы;
  • горящие путевки по любым направлениям;
  • круизы;
  • услуги страхования, туры в кредит;
  • туристические сим-карты в подарок с покупкой тура;
  • ж/д и авиа билеты;
  • систему скидок;
  • подарочные сертификаты.

Руководитель — Кошанский Филипп Сергеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 30Б
  • Телефон: (843) 259-29-07
  • Email: itm-tur@yandex.ru
  • Сайт: www.intramed-tour.ru

Дата последнего обновления: 12.12.2018

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