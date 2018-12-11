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ООО Буревестник

Туризм

Общая информация

Туристическая компания «Буревестник» организует туры по России, а также экскурсии по Казани и Татарстану, обеспечивает транспортное обслуживание, проводит бронирование гостиниц, оформляет визы, авиа и ж/д билеты.

Руководитель — Улитин Вячеслав Михайлович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Татарстан респ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 207, пом. 301
  • Телефон: (843) 202-37-70
  • Email: info@tourist-kazan.ru
  • Сайт: www.tourist-kazan.ru

Дата последнего обновления: 11.12.2018

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