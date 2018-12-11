ООО Буревестник
Общая информация
Туристическая компания «Буревестник» организует туры по России, а также экскурсии по Казани и Татарстану, обеспечивает транспортное обслуживание, проводит бронирование гостиниц, оформляет визы, авиа и ж/д билеты.
Руководитель — Улитин Вячеслав Михайлович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Татарстан респ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 207, пом. 301
- Телефон: (843) 202-37-70
- Email: info@tourist-kazan.ru
- Сайт: www.tourist-kazan.ru
Дата последнего обновления: 11.12.2018