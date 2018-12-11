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ООО Инициатива

Туризм

Общая информация

На рынке туристических услуг компания «Инициатива» работает более 25 лет. Туристическая компания является туроператором экскурсионных туров по Республике Татарстан и г. Казань, а также туров для организованных групп по России и Европе.

Направления:

  • экскурсионные туры;
  • пляжный отдых;
  • лечебные и оздоровительные туры;
  • детский и молодежный отдых.

Руководитель — Кузнецова Эвелина Юрьевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Островского, д. 38
  • Телефон: (843) 238-94-94
  • Email: info@iniciativa-kzn.ru
  • Сайт: www.iniciativa-kzn.ru/

Дата последнего обновления: 11.12.2018

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