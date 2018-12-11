ООО Инициатива
Общая информация
На рынке туристических услуг компания «Инициатива» работает более 25 лет. Туристическая компания является туроператором экскурсионных туров по Республике Татарстан и г. Казань, а также туров для организованных групп по России и Европе.
Направления:
- экскурсионные туры;
- пляжный отдых;
- лечебные и оздоровительные туры;
- детский и молодежный отдых.
Руководитель — Кузнецова Эвелина Юрьевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Островского, д. 38
- Телефон: (843) 238-94-94
- Email: info@iniciativa-kzn.ru
- Сайт: www.iniciativa-kzn.ru/
Дата последнего обновления: 11.12.2018