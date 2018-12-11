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​ООО ТК Итиль-тур

Туризм

Общая информация

«Итиль-тур» является официальным туроператором по приему гостей в Республике Татарстан. Входит в реестр туроператоров России и страхует свою рабочую деятельность.

Работает на рынке более 10 лет только по внутреннему приему, по прямым договорам, без посреднических услуг.

Компания принимает гостей со всего мира и проводит экскурсии на 10 языках. Готовит полный пакет документов на школьные группы. Предоставляет услуги питания от проверенных поставщиков. Сотрудничает более чем с 300 партнерами по всему миру.

Руководитель — Пименова Светлана Алексеевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420080, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 10, офис 409
  • Телефон: (843) 523-78-88
  • Email: itiltour@mail.ru
  • Сайт: www.itiltour.ru

Дата последнего обновления: 11.12.2018

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