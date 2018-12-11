ООО ТК Итиль-тур
Общая информация
«Итиль-тур» является официальным туроператором по приему гостей в Республике Татарстан. Входит в реестр туроператоров России и страхует свою рабочую деятельность.
Работает на рынке более 10 лет только по внутреннему приему, по прямым договорам, без посреднических услуг.
Компания принимает гостей со всего мира и проводит экскурсии на 10 языках. Готовит полный пакет документов на школьные группы. Предоставляет услуги питания от проверенных поставщиков. Сотрудничает более чем с 300 партнерами по всему миру.
Руководитель — Пименова Светлана Алексеевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 10, офис 409
- Телефон: (843) 523-78-88
- Email: itiltour@mail.ru
- Сайт: www.itiltour.ru
Дата последнего обновления: 11.12.2018