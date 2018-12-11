​ООО ТК Итиль-тур

Общая информация

«Итиль-тур» является официальным туроператором по приему гостей в Республике Татарстан. Входит в реестр туроператоров России и страхует свою рабочую деятельность.



Работает на рынке более 10 лет только по внутреннему приему, по прямым договорам, без посреднических услуг.

Компания принимает гостей со всего мира и проводит экскурсии на 10 языках. Готовит полный пакет документов на школьные группы. Предоставляет услуги питания от проверенных поставщиков. Сотрудничает более чем с 300 партнерами по всему миру.

Руководитель — Пименова Светлана Алексеевна.

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