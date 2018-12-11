ООО Идель тур
Общая информация
С 2012 года в соответствии с законами РФ была зарегистрирована специализированная компания по организации паломнических туров – ООО «Идель тур».
Компания оказывает помощь и поддержку мусульманам в совершении Хаджа и Умры, в частности, оформляет документы, обучает паломников, решает сопутствующие юридические вопросы, подбирает руководителей групп паломников.
Руководитель — Анамов Дилшат Мирзарипович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420025, Татарстан респ, г. Казань, проспект Победы, д. 182Б, офис 313
- Телефон: (843) 202-36-10
- Email: mail@umra.com.ru
- Сайт: www.hajj.com.ru
Дата последнего обновления: 11.12.2018