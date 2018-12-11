ООО Идель тур

Общая информация

С 2012 года в соответствии с законами РФ была зарегистрирована специализированная компания по организации паломнических туров – ООО «Идель тур».

Компания оказывает помощь и поддержку мусульманам в совершении Хаджа и Умры, в частности, оформляет документы, обучает паломников, решает сопутствующие юридические вопросы, подбирает руководителей групп паломников.

Руководитель — Анамов Дилшат Мирзарипович.

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