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ООО Идель тур

Туризм

Общая информация

С 2012 года в соответствии с законами РФ была зарегистрирована специализированная компания по организации паломнических туров – ООО «Идель тур».

Компания оказывает помощь и поддержку мусульманам в совершении Хаджа и Умры, в частности, оформляет документы, обучает паломников, решает сопутствующие юридические вопросы, подбирает руководителей групп паломников.

Руководитель — Анамов Дилшат Мирзарипович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420025, Татарстан респ, г. Казань, проспект Победы, д. 182Б, офис 313
  • Телефон: (843) 202-36-10
  • Email: mail@umra.com.ru
  • Сайт: www.hajj.com.ru

Дата последнего обновления: 11.12.2018

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