ООО Конгресс авиа
Общая информация
Компания Congress Avia оказывает широкий спектр услуг:
- организация деловых поездок;
- проведение конференций, конгрессов, форумов;
- организация тимбилдингов, корпоративных праздников, инсентивных поездок;
- визовая поддержка;
- туризм.
В своей работе компания руководствуется двумя правилами:
- использование новейших технологий;
- применение индивидуального подхода к каждому проекту.
Руководитель — Чудинова Юлия Сергеевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 42 пом. 402
- Телефон: (843) 292-58-78
- Email: info@congressavia.ru
- Сайт: www.congressavia.ru
Дата последнего обновления: 10.12.2018