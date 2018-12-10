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ООО Конгресс авиа

Туризм

Общая информация

Компания Congress Avia оказывает широкий спектр услуг:

  • организация деловых поездок;
  • проведение конференций, конгрессов, форумов;
  • организация тимбилдингов, корпоративных праздников, инсентивных поездок;
  • визовая поддержка;
  • туризм.

В своей работе компания руководствуется двумя правилами:

  • использование новейших технологий;
  • применение индивидуального подхода к каждому проекту.

Руководитель — Чудинова Юлия Сергеевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 42 пом. 402
  • Телефон: (843) 292-58-78
  • Email: info@congressavia.ru
  • Сайт: www.congressavia.ru

Дата последнего обновления: 10.12.2018

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