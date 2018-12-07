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ООО Гольфстрим

Туризм

Общая информация

Туристическая фирма «Гольфстрим» предлагает экскурсии по самым запоминающимся местам и подбор маршрута.

Направления деятельности компании:

  • работа по внутреннему и въездному туризму;
  • прием индивидуальных путешественников и группы в Казани (взрослые и детские);
  • организация интересных экскурсий;
  • обеспечение комфортабельного транспорта;
  • уютные отели для проживания;
  • вкусное и здоровое питание;
  • мастер-классы и интерактивы с национальным колоритом;
  • проведение семинаров, съездов, конференций и иных мероприятий.
Руководитель — Лазарев Олег Владимирович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Татарстан, д. 22/41, офис 603
  • Телефон: (843) 247-10-00
  • Сайт: www.golfstrim-kazan.ru

Дата последнего обновления: 07.12.2018

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