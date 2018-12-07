ООО Гольфстрим
Общая информация
Туристическая фирма «Гольфстрим» предлагает экскурсии по самым запоминающимся местам и подбор маршрута.
Направления деятельности компании:
- работа по внутреннему и въездному туризму;
- прием индивидуальных путешественников и группы в Казани (взрослые и детские);
- организация интересных экскурсий;
- обеспечение комфортабельного транспорта;
- уютные отели для проживания;
- вкусное и здоровое питание;
- мастер-классы и интерактивы с национальным колоритом;
- проведение семинаров, съездов, конференций и иных мероприятий.
Руководитель — Лазарев Олег Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Татарстан, д. 22/41, офис 603
- Телефон: (843) 247-10-00
- Сайт: www.golfstrim-kazan.ru
Дата последнего обновления: 07.12.2018