ООО Мистраль
Общая информация
Туристическая компания «Мистраль» создана 18 февраля 2003 года.
Основные направления работы компании:
- пляжный отдых за рубежом,
- горнолыжные туры по всему миру,
- экскурсионный отдых за рубежом,
- отдых на теплоходах по Волге,
- отдых в санаториях Татарстана и России,
- оформление виз в США.
Руководитель — Голубева Татьяна Александровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2 корп. В, офис 105
- Телефон: (843) 236-61-50
- Сайт: www.mistral-club.ru
Дата последнего обновления: 07.12.2018