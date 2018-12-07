Список компаний

ООО Мистраль

Туризм

Общая информация

Туристическая компания «Мистраль» создана 18 февраля 2003 года.

Основные направления работы компании:

  • пляжный отдых за рубежом,
  • горнолыжные туры по всему миру,
  • экскурсионный отдых за рубежом,
  • отдых на теплоходах по Волге,
  • отдых в санаториях Татарстана и России,
  • оформление виз в США.

Руководитель — Голубева Татьяна Александровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2 корп. В, офис 105
  • Телефон: (843) 236-61-50
  • Сайт: www.mistral-club.ru

Дата последнего обновления: 07.12.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам