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ООО Тройка-Плюс К

Туризм

Общая информация

Туроператор «Тройка-Плюс К» работает на рынке с 1994 года.

Приоритетное направление деятельности — прием в Казани школьных и взрослых туристических групп, а также индивидуальных туристов.

Услуги компании:

  • пакетные туры (на 1-5 дней с проживанием, питанием, экскурсионной (экскурсионно-фольклорной и пр.) программой, трансфером, сопровождением гида-экскурсовода и при необходимости переводчика);
  • отдельные экскурсии по Казани и РТ (от 2 до 12 часов);
  • событийные туры (Новый год, Рождество, Татьянин день, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, Масленица, майские праздники, выпускные, Сабантуй, День города, свадебные туры и туры на день рождения и пр.);
  • фольклорно-этнографические туры;
  • тематические туры (исторический, экологический, театральный, литературный, музыкальный и пр.);
  • туры для иностранных туристов;
  • лечебно-оздоровительные туры;
  • паломнические туры (для мусульман, для православных);
  • обучающие туры для студентов — будущих работников турбизнеса.

Руководитель — Чиликова Наталья Александровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 11
  • Телефон: (843) 293-97-93
  • Email: troikaplus@yandex.ru
  • Сайт: www.troikaplus.ru

Дата последнего обновления: 07.12.2018

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