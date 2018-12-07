ООО Тройка-Плюс К
Общая информация
Туроператор «Тройка-Плюс К» работает на рынке с 1994 года.
Приоритетное направление деятельности — прием в Казани школьных и взрослых туристических групп, а также индивидуальных туристов.
Услуги компании:
- пакетные туры (на 1-5 дней с проживанием, питанием, экскурсионной (экскурсионно-фольклорной и пр.) программой, трансфером, сопровождением гида-экскурсовода и при необходимости переводчика);
- отдельные экскурсии по Казани и РТ (от 2 до 12 часов);
- событийные туры (Новый год, Рождество, Татьянин день, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, Масленица, майские праздники, выпускные, Сабантуй, День города, свадебные туры и туры на день рождения и пр.);
- фольклорно-этнографические туры;
- тематические туры (исторический, экологический, театральный, литературный, музыкальный и пр.);
- туры для иностранных туристов;
- лечебно-оздоровительные туры;
- паломнические туры (для мусульман, для православных);
- обучающие туры для студентов — будущих работников турбизнеса.
Руководитель — Чиликова Наталья Александровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 11
- Телефон: (843) 293-97-93
- Email: troikaplus@yandex.ru
- Сайт: www.troikaplus.ru
Дата последнего обновления: 07.12.2018