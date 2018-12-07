Список компаний

ООО Пегас Туристик

Туризм
ООО Пегас Туристик Фото: pegast.ru

Общая информация

PEGAS Touristik — один из лидеров российской туристической отрасли и одна из крупнейших международных туристических компаний. История компании началась в последней четверти ХХ века.

PEGAS Touristik сегодня – это современная универсальная туристическая компания, которая предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует в социальной и экономической жизни страны. Опыт успешного функционирования представительств позволяет компании расширять направления outgoing и incoming работы. Помимо греческого направления, компания предлагает туры на горнолыжные курорты Болгарии, разрабатывает программы по приему туристов в России. В 2016-2018 годах открыты новые направления выездного туризма – Кипр, Италия, Грузия, Армения и Азербайджан.

Руководитель в Казани — Папшева Инна Игоревна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гастелло, д. 1
  • Телефон: (843) 221-89-89
  • Сайт: www.pegast.ru

Дата последнего обновления: 07.12.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам