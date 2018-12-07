ООО Музенидис трэвел
Общая информация
С основания в 1995 году туроператор Mouzenidis Travel сохраняет статус лидера на туристическом рынке по направлению Греция. Став основой крупного многопрофильного греческого холдинга Mouzenidis Group, объединяющего сегодня более двух десятков компаний, туроператор сохраняет и укрепляет свои позиции по развитию и продвижению направления Греция. Многогранные возможности холдинга позволяют Mouzenidis Travel создавать и предлагать беспрецедентное разнообразие туров и вариантов поездок в Грецию.
Головной офис компании Mouzenidis Travel расположен в Греции, в городе Салоники, офисы туроператора действуют на курортах и в регионах страны: Афины, Пиерия, п-ов Халкидики, п-ов Пелопоннес, о. Крит, о. Корфу, о. Родос, о. Тасос, о. Закинф. Региональная сеть компании постоянно расширяется, число офисов в городах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Румынии, Сербии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Грузии, Польши, Венгрии, Армении, Германии, Италии, Кипра на сегодняшний день превышает 80 и продолжает расти.
Руководитель в Казани — Килинкаров Константин Павлович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 42/2
- Телефон: (843) 567-17-17
- Email: kazan@mzt.ru
- Сайт: www.mouzenidis-travel.ru
Дата последнего обновления: 07.12.2018