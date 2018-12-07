ООО Мега тур
Общая информация
Туристическая компании «Мега тур» основана в 2003 году.
Профиль компании – обслуживание туристов по подбору тура на самых популярных направлениях зарубежного и внутреннего туризма. Профессионально работая с большими потоками туристов и хорошо разбираясь в ситуации на туристическом рынке, компания способна предложить широкие возможности для отдыха туристов, организовать выезд на семинар или конференцию, детский отдых, VIP-туры.
Авиаперевозка осуществляется крупнейшими авиакомпаниями мира с современным авиапарком. В отельной сфере — это ведущие цепочки гостиниц.
Руководитель — Максимов Владислав Станиславович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 31/6 офис 201
- Телефон: (843) 526-02-02
- Email: megatour@bk.ru
- Сайт: www.мегатур.рф
Дата последнего обновления: 07.12.2018