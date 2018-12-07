ООО Мега тур

Общая информация

Туристическая компании «Мега тур» основана в 2003 году.

Профиль компании – обслуживание туристов по подбору тура на самых популярных направлениях зарубежного и внутреннего туризма. Профессионально работая с большими потоками туристов и хорошо разбираясь в ситуации на туристическом рынке, компания способна предложить широкие возможности для отдыха туристов, организовать выезд на семинар или конференцию, детский отдых, VIP-туры.

Авиаперевозка осуществляется крупнейшими авиакомпаниями мира с современным авиапарком. В отельной сфере — это ведущие цепочки гостиниц.

Руководитель — Максимов Владислав Станиславович.



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