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ООО Мега тур

Туризм

Общая информация

Туристическая компании «Мега тур» основана в 2003 году.

Профиль компании – обслуживание туристов по подбору тура на самых популярных направлениях зарубежного и внутреннего туризма. Профессионально работая с большими потоками туристов и хорошо разбираясь в ситуации на туристическом рынке, компания способна предложить широкие возможности для отдыха туристов, организовать выезд на семинар или конференцию, детский отдых, VIP-туры.

Авиаперевозка осуществляется крупнейшими авиакомпаниями мира с современным авиапарком. В отельной сфере — это ведущие цепочки гостиниц.

Руководитель — Максимов Владислав Станиславович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 31/6 офис 201
  • Телефон: (843) 526-02-02
  • Email: megatour@bk.ru
  • Сайт: www.мегатур.рф

Дата последнего обновления: 07.12.2018

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