ООО Первый визовый центр
Общая информация
«Первый визовый центр» гарантирует оформление всех необходимых бумаг и их своевременное предоставление в представительство государства для получения разрешения на въезд.
Изготовление визы осуществляется в несколько этапов:
- выяснение информации о поездке и путешественнике;
- формирование перечня необходимых документов для консульства;
- подготовка пакета бумаг;
- подача в консульство;
- получение разрешения на посещение запрашиваемой страны.
Как оформить визу в «Первом визовом центре»?
Чтобы оформить визу, необходимо оставить заявку на сайте. Представитель свяжется с вами и расскажет о дальнейших действиях. Как правило, специалиста интересует личная информация (анкетные данные, место работы, регистрация, уровень дохода, возраст и состояние здоровья), а также цель и место поездки. Эти данные необходимы для заполнения анкеты и оформления страховки. Для получения виз в некоторые страны требуется проходить собеседование. Специалисты центра готовят клиента к этой процедуре.
Руководитель — Захаров Артем Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, Татарстан респ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 114 кв. 30
- Телефон: (843) 202-37-72
- Сайт: www.1visacentre.com
Дата последнего обновления: 07.12.2018