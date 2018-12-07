ООО Первый визовый центр

Общая информация

«Первый визовый центр» гарантирует оформление всех необходимых бумаг и их своевременное предоставление в представительство государства для получения разрешения на въезд.

Изготовление визы осуществляется в несколько этапов:

выяснение информации о поездке и путешественнике;

формирование перечня необходимых документов для консульства;

подготовка пакета бумаг;

подача в консульство;

получение разрешения на посещение запрашиваемой страны.

Как оформить визу в «Первом визовом центре»?

Чтобы оформить визу, необходимо оставить заявку на сайте. Представитель свяжется с вами и расскажет о дальнейших действиях. Как правило, специалиста интересует личная информация (анкетные данные, место работы, регистрация, уровень дохода, возраст и состояние здоровья), а также цель и место поездки. Эти данные необходимы для заполнения анкеты и оформления страховки. Для получения виз в некоторые страны требуется проходить собеседование. Специалисты центра готовят клиента к этой процедуре.

Руководитель — Захаров Артем Юрьевич

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