ООО Билетон

Общая информация

Интернет-магазин Bileton.ru работает в Казани с 2009 года. Через магазин продаются билеты на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA, а также билеты на матчи Российской футбольной премьер-лиги, проходящие на Центральном стадионе и стадионе «Казань-Арена» г. Казани. При сотрудничестве с гастрольно-концертным объединением «Сабантуй» и центром событий ZaMnoi.ru на сайте реализуются билеты на концерты и спектакли, проходящие в Казани.



При интеграции со спортивными клубами ФК «Рубин», БК «УНИКС», ВК «Зенит-Казань», ВК «Динамо-Казань» и ресторанным комплексом «Максимилианс» на сайте можно приобрести билеты, доступные для продажи в кассах спортивных комплексов и ресторанов, без дополнительных комиссий.

Число организаций, работающих с «Билетон» по вопросам реализации билетов, постоянно растет. Удобный механизм подключения торговой точки к системе «Билетон», простое создание мероприятий в системе для продажи через интернет и в кассах позволяют быстро организовать пункт реализации билетов на любое мероприятие в любом городе.

В настоящий момент система «Билетон» работает, помимо Казани, в Йошкар-Оле, Чебоксарах, и Арзамасе, Уфе, Красноярске, Самаре, Новосибирске.

Руководитель — Тартаковская Марина Искандеровна.

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