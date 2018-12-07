ООО Билетон
Общая информация
Интернет-магазин Bileton.ru работает в Казани с 2009 года. Через магазин продаются билеты на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA, а также билеты на матчи Российской футбольной премьер-лиги, проходящие на Центральном стадионе и стадионе «Казань-Арена» г. Казани. При сотрудничестве с гастрольно-концертным объединением «Сабантуй» и центром событий ZaMnoi.ru на сайте реализуются билеты на концерты и спектакли, проходящие в Казани.
При интеграции со спортивными клубами ФК «Рубин», БК «УНИКС», ВК «Зенит-Казань», ВК «Динамо-Казань» и ресторанным комплексом «Максимилианс» на сайте можно приобрести билеты, доступные для продажи в кассах спортивных комплексов и ресторанов, без дополнительных комиссий.
Число организаций, работающих с «Билетон» по вопросам реализации билетов, постоянно растет. Удобный механизм подключения торговой точки к системе «Билетон», простое создание мероприятий в системе для продажи через интернет и в кассах позволяют быстро организовать пункт реализации билетов на любое мероприятие в любом городе.
В настоящий момент система «Билетон» работает, помимо Казани, в Йошкар-Оле, Чебоксарах, и Арзамасе, Уфе, Красноярске, Самаре, Новосибирске.
Руководитель — Тартаковская Марина Искандеровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.4
- Телефон: (843) 510-04-00
- Email: support@bileton.ru
- Сайт: www.bileton.ru
Дата последнего обновления: 07.12.2018