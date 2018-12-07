ООО Бизнес вей
Общая информация
Агентство по комплексному обслуживанию деловых мероприятий в 10 городах России по услугам питания, размещения, трансферов, event production, тимбилдингов и экскурсионного обслуживания.
Руководитель — Инькова Алена Вадимовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, респ Татарстан, город Казань, улица Сулеймановой, дом 5
- Телефон: (843) 240-26-88
- Email: welcome@business-way.org
- Сайт: www.business-way.org
Дата последнего обновления: 07.12.2018