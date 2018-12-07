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ООО Бизнес вей

Туризм

Общая информация

Агентство по комплексному обслуживанию деловых мероприятий в 10 городах России по услугам питания, размещения, трансферов, event production, тимбилдингов и экскурсионного обслуживания.

Руководитель — Инькова Алена Вадимовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, респ Татарстан, город Казань, улица Сулеймановой, дом 5
  • Телефон: (843) 240-26-88
  • Email: welcome@business-way.org
  • Сайт: www.business-way.org

Дата последнего обновления: 07.12.2018

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