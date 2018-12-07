ООО Стен
Общая информация
Компания «Стен» основана 20 января 1997 года.
Член IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) с 2009 года. Участник программы Турпомощь с 2013 года.
Направления деятельности:
- индивидуальные туры любой сложности;
- бронирование гостиниц в России, СНГ и по всему миру;
- оздоровительный отдых на европейских термальных курортах, поездки с деловыми целями (выставки, деловые встречи, конференции);
- лечение в клиниках Израиля, Германии и Швейцарии;
- отдых на морских курортах;
- морские и речные круизы;
- экскурсионные и горнолыжные программы;
- продажа авиабилетов;
- аренда автомобилей;
- прием иностранных граждан в России (визовая поддержка);
- медицинское страхование выезжающих за рубеж.
Аккредитованы в посольствах Чехии и Италии.
Основополагающий принцип работы туристической фирмы «Стен» – предлагать только те курорты и отели, которые тщательно изучены и проинспектированы менеджерами компании.
Руководитель — Пресс Леонид Григорьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Островского, д. 67 офис 301
- Телефон: (843)233-00-50
- Email: sten@sten-travel.ru
- Сайт: www.sten-travel.ru
Дата последнего обновления: 07.12.2018