Список компаний

ООО Стен

Туризм

Общая информация

Компания «Стен» основана 20 января 1997 года.

Член IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) с 2009 года. Участник программы Турпомощь с 2013 года.

Направления деятельности:

  • индивидуальные туры любой сложности;
  • бронирование гостиниц в России, СНГ и по всему миру;
  • оздоровительный отдых на европейских термальных курортах, поездки с деловыми целями (выставки, деловые встречи, конференции);
  • лечение в клиниках Израиля, Германии и Швейцарии;
  • отдых на морских курортах;
  • морские и речные круизы;
  • экскурсионные и горнолыжные программы;
  • продажа авиабилетов;
  • аренда автомобилей;
  • прием иностранных граждан в России (визовая поддержка);
  • медицинское страхование выезжающих за рубеж.

Аккредитованы в посольствах Чехии и Италии.

Основополагающий принцип работы туристической фирмы «Стен» – предлагать только те курорты и отели, которые тщательно изучены и проинспектированы менеджерами компании.

Руководитель — Пресс Леонид Григорьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Островского, д. 67 офис 301
  • Телефон: (843)233-00-50
  • Email: sten@sten-travel.ru
  • Сайт: www.sten-travel.ru

Дата последнего обновления: 07.12.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам