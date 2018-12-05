ООО Казань трэвелс
Общая информация
Туроператор Kazan Travels является современной и динамичной компанией, а также имеет богатый опыт и успехи в организации туров и экскурсий по Казани и Татарстану.
У оператора крупнейшая отельная база, большой штат экскурсоводов (русский, английский, немецкий, турецкий, татарский, испанский языки), современный автомобильный и автобусный парк, контракты с известными кафе и ресторанами.
Руководитель — Йылмаз Елена Сергеевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, офис 324А
- Телефон: (843) 258-48-59
- Email: kazantravels@mail.ru
- Сайт: www.kazantravels.ru
Дата последнего обновления: 05.12.2018