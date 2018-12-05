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ООО Казань трэвелс

Туризм

Общая информация

Туроператор Kazan Travels является современной и динамичной компанией, а также имеет богатый опыт и успехи в организации туров и экскурсий по Казани и Татарстану.

У оператора крупнейшая отельная база, большой штат экскурсоводов (русский, английский, немецкий, турецкий, татарский, испанский языки), современный автомобильный и автобусный парк, контракты с известными кафе и ресторанами.

Руководитель — Йылмаз Елена Сергеевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, офис 324А
  • Телефон: (843) 258-48-59
  • Email: kazantravels@mail.ru
  • Сайт: www.kazantravels.ru

Дата последнего обновления: 05.12.2018

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