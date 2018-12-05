ООО Казань трэвелс

Общая информация

Туроператор Kazan Travels является современной и динамичной компанией, а также имеет богатый опыт и успехи в организации туров и экскурсий по Казани и Татарстану.

У оператора крупнейшая отельная база, большой штат экскурсоводов (русский, английский, немецкий, турецкий, татарский, испанский языки), современный автомобильный и автобусный парк, контракты с известными кафе и ресторанами.



Руководитель — Йылмаз Елена Сергеевна

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