ООО Скайлэнд
Общая информация
Skyland Travel – многопрофильный онлайн туроператор.
Оператор предлагает весь ассортимент мировой индустрии путешествий без посредников и затратных по времени офлайн-запросов на единой платформе бронирования: сотни тысяч отелей в десятках тысяч городов мира, миллионы тарифов авиакомпаний (как регулярные, так и чартерные рейсы плюс авиакомпании-лоукостеры), полный и исчерпывающий спектр предложений страховых, трансферных, круизных, транспортных услуг на выгодных условиях.
Глобальный ассортимент: аккредитация IATA, прямые договора с принимающими компаниями (DMC), крупнейшими мировыми консолидаторами/провайдерами отельного фонда и сетями отелей, авиакомпаниями, BSP, SITA, крупнейшими глобальными дистрибьюторскими системами GDS (Sabre, Amadeus, Gabriel, Travelport Galileo, Wordspan, Сирена) и иными поставщиками услуг.
Круглосуточная русскоязычная поддержка, бесплатный многоканальный номер, оперативная помощь online.
Руководитель — Кольгин Виталий Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Толстого, д. 14А, блок Г, офис 1
- Телефон: (843) 222-82-82
- Сайт: www.skyland.travel
Дата последнего обновления: 05.12.2018