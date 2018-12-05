ООО Скайлэнд

Общая информация

Skyland Travel – многопрофильный онлайн туроператор.

Оператор предлагает весь ассортимент мировой индустрии путешествий без посредников и затратных по времени офлайн-запросов на единой платформе бронирования: сотни тысяч отелей в десятках тысяч городов мира, миллионы тарифов авиакомпаний (как регулярные, так и чартерные рейсы плюс авиакомпании-лоукостеры), полный и исчерпывающий спектр предложений страховых, трансферных, круизных, транспортных услуг на выгодных условиях.

Глобальный ассортимент: аккредитация IATA, прямые договора с принимающими компаниями (DMC), крупнейшими мировыми консолидаторами/провайдерами отельного фонда и сетями отелей, авиакомпаниями, BSP, SITA, крупнейшими глобальными дистрибьюторскими системами GDS (Sabre, Amadeus, Gabriel, Travelport Galileo, Wordspan, Сирена) и иными поставщиками услуг.

Круглосуточная русскоязычная поддержка, бесплатный многоканальный номер, оперативная помощь online.

Руководитель — Кольгин Виталий Викторович

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