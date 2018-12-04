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ООО Регион

Туризм

Общая информация

У туроператора «Регион» отдых в России, Абхазии и Белоруссии (при сотрудничестве с международными операторами) освоен как приоритетное направление развития с максимально полным набором возможностей для широкого выбора разнообразных туристических программ и возможностью выбора маршрутов. Есть практический опыт по организации туризма по России и зарубежью, сборных групп и индивидуального отдыха.

На отдых можно выехать непосредственно из Казани, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Оренбурга, Самары, Чебоксар и из более 60 городов среднего и центрального Поволжья.

Руководитель — Хованский Эдуард Рашитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2 офис 337
  • Телефон: (843) 212-25-25
  • Email: reklama@tur-region.ru
  • Сайт: www.tur-region.ru

Дата последнего обновления: 04.12.2018

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