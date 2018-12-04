ООО Лидер Казань

Общая информация

Туроператор «Лидер Казань» специализируется на внутреннем туризме — основным направлением деятельности является прием в Казани туристов и деловых делегаций.

Оператор предлагает разнообразные туристические программы по приему в Казани. На сегодня есть сборные и организованные туры от 1 до 5 дней. Ведется разработка новейших программ с усиленными интерактивными элементами (Эксклюзив).

Качество сборных и организованных туров оператор контролирует на всех этапах:

транспорт — новые и надежные автобусы с опытными водителями;

питание — проверенные и безопасные заведения общепита;

экскурсоводы — контракты с двадцатью аккредитованными экскурсоводами по Казани и Татарстану;

гостиницы — пунктуальность и качество сервиса.

Помимо экскурсовода с туристами работает гид от начала до конца всего тура. Турист в любое время дня и ночи при необходимости может позвонить в Cаll-центр «Лидер Казань» (+7 927 249 40 28).

Руководитель — Григорьев Вячеслав Анатольевич

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