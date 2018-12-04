ООО Лидер Казань
Общая информация
Туроператор «Лидер Казань» специализируется на внутреннем туризме — основным направлением деятельности является прием в Казани туристов и деловых делегаций.
Оператор предлагает разнообразные туристические программы по приему в Казани. На сегодня есть сборные и организованные туры от 1 до 5 дней. Ведется разработка новейших программ с усиленными интерактивными элементами (Эксклюзив).
Качество сборных и организованных туров оператор контролирует на всех этапах:
- транспорт — новые и надежные автобусы с опытными водителями;
- питание — проверенные и безопасные заведения общепита;
- экскурсоводы — контракты с двадцатью аккредитованными экскурсоводами по Казани и Татарстану;
- гостиницы — пунктуальность и качество сервиса.
Помимо экскурсовода с туристами работает гид от начала до конца всего тура. Турист в любое время дня и ночи при необходимости может позвонить в Cаll-центр «Лидер Казань» (+7 927 249 40 28).
Руководитель — Григорьев Вячеслав Анатольевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, Татарстан респ, г. Казань, ул. Минская, д. 12 пом. 37
- Телефон: (800) 555-37-58
Дата последнего обновления: 04.12.2018