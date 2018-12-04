Список компаний

ООО Тур-отель

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство специализируется на внутреннем туризме и организует международную выездную деятельность, в частности предлагает туры в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Алматы.

Руководитель — Амбросенок Мария Станиславна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 3 офис 3
  • Телефон: (843) 225-45-85
  • Email: info.tur.otel@mail.ru
  • Сайт: www.tur-otel.ru

Дата последнего обновления: 04.12.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам