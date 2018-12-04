ООО Тур-отель
Общая информация
Туристическое агентство специализируется на внутреннем туризме и организует международную выездную деятельность, в частности предлагает туры в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Алматы.
Руководитель — Амбросенок Мария Станиславна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 3 офис 3
- Телефон: (843) 225-45-85
- Email: info.tur.otel@mail.ru
- Сайт: www.tur-otel.ru
Дата последнего обновления: 04.12.2018