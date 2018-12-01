ООО Зубная лечебница
Общая информация
Стоматологическая клиника «Зубная лечебница» предлагает помощь профессиональных врачей с большим опытом работы.
На базе стоматологической клиники предлагается хирургический прием (удаление зуба, лечение альвеолита, вскрытие абсцесса, коррекция альвеолярного отростка, резекция верхушки корня), пародонтологический прием (закрытый кюретаж, открытый кюретаж, гингивэктомия, вскрытие пародонтального абсцесса, шинирование зубов, лоскутная операция).
Проводится лечение, удаление, наращивание зубов, имплантация, протезирование, лечение заболеваний десен, исправление прикуса, отбеливание зубов, пофессиональная гигиена полости рта. Осуществляются услуги лазерной стоматологии: лечение пародонтального кармана, лечение переимплантита, лечение перикоронарита, коагуляция десны, гингивэктомия лазером.
Директор — Хабиров Камиль Анзяпович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, проспект Альберта Камалеева, д. 12 пом. 1002
- Телефон: (843) 225-85-22
- Email: info@zubnal.ru
- Сайт: www.zubnaya-lechebnitsa.ru
Дата последнего обновления: 01.12.2018