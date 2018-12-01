ООО Фортуна-мед

Общая информация

Медицинский и травматологический центр «Фортуна-мед» осуществляет медицинские услуги для населения на коммерческой основе.

На базе медицинского травматологического центра прием ведут следующие специалисты: травматолог, гинеколог, невролог, уролог, нефролог, кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог и хирург.

Оказываются медицинские услуги: ФГДС с дополнительными методами обследования, гирудотерапия (пиявки), все виды анализов, все виды массажа, посттравматическая разработка и реабилитация, озонотерапия, массаж (в том числе детей и больных ДЦП). Ультразвуковая диагностика: УЗДГ молочных желез, УЗДГ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки), УЗДГ определение беременности (с задержкой не менее 7 дней), УЗДГ шейно-воротниковой зоны плода (до 14 недель беременности) фетометрия 1, УЗДГ сосудов шеи (сонная и позвоночная артерия), УЗДГ предстательной железы (простата), УЗДГ тазобедренного сустава, УЗДГ женских половых органов (матки и придатков), УЗДГ сердца (ЭХО — КС, ЭХО — КГ).

Кариология — аритмия, ишемическая и коронарная болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеро- и кардиосклероз, миокардиодистрофия, перикардит, сердечная и сосудистая недостаточность, гипертонический и сосудистые кризы, вегетативно-сосудистая и нейроциркуляторная дистония, легочное сердце и отек легких, недостаточность кровообращения, пороки сердца – врожденные и приобретенные, кардиомиопатия, эндокардит и стенокардия.

Хирургия — наложение малой циркулярной гипсовой повязки, наложение большой гипсовой лангеты, вправление вывиха малого сустава, ручная репозиция луча в типичном месте, наложение пластиковой лангеты без стопы, вправление вывиха крупного сустава, снятие циркулярной гипсовой повязки и ручная репозиция переломов мелких костей.

Директор — Валеев Абрар Зайдуллович

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