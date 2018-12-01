ООО НИМК Ваше здоровье

Общая информация

Научно-исследовательский медицинский комплекс «Ваше здоровье» основан в 2008 году и предлагает комплекс процедур для диагностики, лечения и профилактики заболеваний нервной системы. Вся деятельность научно-исследовательского медицинского комплекса лицензирована.

На базе комплекса ведет прием детский невролог (головные боли, приступы различной этиологии, задержка психоречевого развития, задержка моторного развития, родовые травмы, гипоксия во время родов, ДЦП, вегетативная дисфункция, синдром гипермобильности), психотерапевт (тревожные расстройства, фобические расстройства, депрессия, невроз навязчивых состояний, невротические расстройства, гипносуггестивная психотерапия, обучение методам релаксации, лечение от табачной зависимости), психолог (детско-родительские отношения супружеские и партнерские конфликты, проблемы зависимости и созависимости). Предлагаются следующие виды диагностики: ЭЭГ, ЭМГ, ЭЭГ мониторинг, ВП мозга, Полисомнография, УЗИ, УЗИ в педиатрии, ВНС-спектр, «Психо-тест», мониторинг сердечного ритма, СМАД, ЭМГ глобальная.

Ботулинотерапия проводится при таких заболеваниях, как болезненные мышечные спазмы в шее, спине, плечевом поясе, в т.ч, спортивные и посттравматические, болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, мигрень, головные боли, вызванные напряжением перикраниальной мускулатуры, мышечно-тонические синдромы, миофасциальные болевые синдромы, болевые синдромы, тремор головы, конечностей, гемифациальный спазм, контрактура мимических мышц, болезненная ригидность, проявления локальной мышечной гиперактивности: тики, дистония стопы и др., дистонические синдромы, дистония точных движений (писчий спазм), ларингеальная дистония, спастическая кривошея, оро-мандибулярная дистония, блефароспазм, фокальные дистонии, детский церебральный паралич (ДЦП). Проводится лечение храпа, лечение болей в спине, инсульта, депрессии, тревожных расстройств, эпилепсии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, ВСД. Функционирует кабинет головокружений, кабинет коррекции речи, кабинет памяти, центр по диагностике и лечению нарушений сна, кабинет лечения боли.

Директор — Якупов Эдуард Закирзянович

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