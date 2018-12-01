ООО Семейный доктор
Общая информация
Медицинский центр «Семейный доктор» оснащен диагностическим и лечебным оборудованием. На базе медицинского центра принимает гинеколог, дерматолог, детский кардиолог, детский ревматолог, педиатр. Проводится озонотерпия, ультразвуковая диагностика, ведение беременности.
В услуги входит лабораторная диагностика: клинические исследования крови, общеклинические исследования мочи, цитологические исследования, общеклинические исследования кала, диагностика ВИЧ, гепатитов, сифилиса, биохимические исследования крови, биохимические исследования мочи, иммунологическое обследование, аутоиммунная патология, гормональные исследования, пренатальная диагностика плода плацентарной недостаточности, диагностика сахарного диабета, маркеры опухолевого роста, диагностика вирусных инфекций, (ИФА), диагностика лямблий, гельминтов, хеликобактера.
Директор — Хантимирова Фатима Гайнетдиновна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, Татарстан респ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- Телефон: (843) 228-99-44
- Email: famelydoctor@mail.ru
- Сайт: www.semeinidoktor.ru
Дата последнего обновления: 01.12.2018