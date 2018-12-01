Список компаний

ООО Клиника Р.М. Латыпова

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Клиника Латыпова предлагает помощь высококвалифицированных врачей.

Клиника предоставляет следующие услуги:

  • кардиологии/неврологии/гинекологии/онкологии;
  • клинической лабораторной диагностике;
  • общей практики/терапии/офтальмологии;
  • эндокринологии/рентгенологии.
  • предрейсовый, послерейсовый/предсменный, послесменный/предварительный, периодический осмотр;
  • медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортных средств/к владению оружия;
  • медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения;
  • экспертиза качества медицинской помощи/ профессиональной пригодности/временной нетрудоспособности.

Директор — Латыпов Булат Равилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, Татарстан респ, г. Казань, ул. Максимова, д. 40
  • Телефон: 8 (843) 237-85-90
  • Email: clinicalat@gmail.com
  • Сайт: www.clinika-latipova

Дата последнего обновления: 01.12.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам