ООО Клиника Р.М. Латыпова
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Клиника Латыпова предлагает помощь высококвалифицированных врачей.
Клиника предоставляет следующие услуги:
- кардиологии/неврологии/гинекологии/онкологии;
- клинической лабораторной диагностике;
- общей практики/терапии/офтальмологии;
- эндокринологии/рентгенологии.
- предрейсовый, послерейсовый/предсменный, послесменный/предварительный, периодический осмотр;
- медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортных средств/к владению оружия;
- медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- экспертиза качества медицинской помощи/ профессиональной пригодности/временной нетрудоспособности.
Директор — Латыпов Булат Равилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, Татарстан респ, г. Казань, ул. Максимова, д. 40
- Телефон: 8 (843) 237-85-90
- Email: clinicalat@gmail.com
- Сайт: www.clinika-latipova
Дата последнего обновления: 01.12.2018