ООО Бене вобис

Общая информация

Медицинский центр «Бене вобис» основан в 2013 году и проводит лечение широкого спектра заболеваний. Доктора используют современные и безопасные медикаменты. Специалисты медицинского центра «Бене вобис» имеют большой опыт практической деятельности.

На базе медицинского центра «Бене вобис» проводится аутолимфоцитотерапия: подкожная, эндоназальная, внутривлагалищная, мезотерапия. Консультирует дерматолог, врач-педиатр, пульмонолог, гинеколог, аллерголог-иммунолог.

Проводится лечение следующих заболеваний: генитальная цитомегаловирусная инфекция, бесплодие иммунного генеза, вагинит или воспаление женских половых органов, бактериальный вагиноз, инфекционный вагинит, генитальный герпес, крапивница у детей и взрослых, отек квинке, перекрестная пищевая аллергия, атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная астма, поллиноз, грибковая аллергия, аллергия на микрофлору, аллергия на животных, холодовая аллергия, пыльцевая аллергия, пищевая аллергия, аллергии на коже и лице, аллергия на домашнюю пыль.

Директор — Шарипов Айдар Ильдарович

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