ООО Бене вобис
Общая информация
Медицинский центр «Бене вобис» основан в 2013 году и проводит лечение широкого спектра заболеваний. Доктора используют современные и безопасные медикаменты. Специалисты медицинского центра «Бене вобис» имеют большой опыт практической деятельности.
На базе медицинского центра «Бене вобис» проводится аутолимфоцитотерапия: подкожная, эндоназальная, внутривлагалищная, мезотерапия. Консультирует дерматолог, врач-педиатр, пульмонолог, гинеколог, аллерголог-иммунолог.
Проводится лечение следующих заболеваний: генитальная цитомегаловирусная инфекция, бесплодие иммунного генеза, вагинит или воспаление женских половых органов, бактериальный вагиноз, инфекционный вагинит, генитальный герпес, крапивница у детей и взрослых, отек квинке, перекрестная пищевая аллергия, атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная астма, поллиноз, грибковая аллергия, аллергия на микрофлору, аллергия на животных, холодовая аллергия, пыльцевая аллергия, пищевая аллергия, аллергии на коже и лице, аллергия на домашнюю пыль.
Директор — Шарипов Айдар Ильдарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Татарстан респ, г. Казань, ул. Даурская, д. 12 пом. 304
- Телефон: (843) 277-89-65
- Email: benevobiskzn@yandex.ru
- Сайт: www.benevobis.su
Дата последнего обновления: 01.12.2018