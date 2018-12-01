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ООО Бене вобис

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Медицинский центр «Бене вобис» основан в 2013 году и проводит лечение широкого спектра заболеваний. Доктора используют современные и безопасные медикаменты. Специалисты медицинского центра «Бене вобис» имеют большой опыт практической деятельности.

На базе медицинского центра «Бене вобис» проводится аутолимфоцитотерапия: подкожная, эндоназальная, внутривлагалищная, мезотерапия. Консультирует дерматолог, врач-педиатр, пульмонолог, гинеколог, аллерголог-иммунолог.

Проводится лечение следующих заболеваний: генитальная цитомегаловирусная инфекция, бесплодие иммунного генеза, вагинит или воспаление женских половых органов, бактериальный вагиноз, инфекционный вагинит, генитальный герпес, крапивница у детей и взрослых, отек квинке, перекрестная пищевая аллергия, атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная астма, поллиноз, грибковая аллергия, аллергия на микрофлору, аллергия на животных, холодовая аллергия, пыльцевая аллергия, пищевая аллергия, аллергии на коже и лице, аллергия на домашнюю пыль.

Директор — Шарипов Айдар Ильдарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Татарстан респ, г. Казань, ул. Даурская, д. 12 пом. 304
  • Телефон: (843) 277-89-65
  • Email: benevobiskzn@yandex.ru
  • Сайт: www.benevobis.su

Дата последнего обновления: 01.12.2018

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