ООО Первый шаг

Общая информация

Медицинский центр «Первый шаг» (официальное название – ООО «Тима») – специализированное учреждение, которое занимается лечением маленьких пациентов, страдающих от неврологических патологий и нарушений психического развития. Все аспекты деятельности клиники осуществляются в соответствии с лицензией от 15 ноября 2017 года. Год основания – 2013.

Коллектив медицинского центра «Первый шаг» состоит из чутких и внимательных специалистов. Это опытные доктора, представляющие отечественную и китайскую медицину. В клинике царит спокойная и комфортная атмосфера, помогающая пациентам настроиться на выздоровление.

Медицинским центром «Первый шаг» услуги оказываются по следующим направлениям: педиатрии, ортопедии, неврологии, офтальмологии, психологии, логопедии, дефектологии, механотерапии, реабилитологии, массажу и лечебной физкультуре. В стенах клиники предлагают эффективную помощь в лечении таких патологий, как аутизм, нарушение локомоторных функций, задержка умственного и речевого развития, детский церебральный паралич.

Директор — Нургалиева Елена Анатольевна

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