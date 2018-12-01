ООО Хэппи клиник
Общая информация
Стоматология Happy clinic основана в 2007 году. Оборудована современным оснащением и материалами высокого качества, соблюдается полная стерильность. Квалифицированный персонал стоматологии владеет всеми передовыми методами лечения и принимает участие в семинарах зубных технологий международного уровня.
На базе стоматологии Happy clinic предлагаются высокачественные услуги современной стоматологии: профилактика и лечение зубов. Лечение таких заболеваний, как кариеса, периодонтита, пульпита, удаление зубов (зубов мудрости, ретинированных, дистопированных), лечение заболеваний пародонта, исправление прикуса (брекет-системами), профессионального отбеливание зубов, профилактики и гигиены полости рта, хирургической стоматологии, имплантации зубов (установка имплантов высшего качества и зарубежного производства) и протезированию. В стоматологии используются безметалловые (циркониевые) коронки.
Директор — Валиева Алсу Равилевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 3 офис 27
- Телефон: 8 (843) 272-08-72
- Сайт: www.happy-clinic.ru
Дата последнего обновления: 01.12.2018