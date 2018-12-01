ООО Хэппи клиник

Общая информация

Стоматология Happy clinic основана в 2007 году. Оборудована современным оснащением и материалами высокого качества, соблюдается полная стерильность. Квалифицированный персонал стоматологии владеет всеми передовыми методами лечения и принимает участие в семинарах зубных технологий международного уровня.

На базе стоматологии Happy clinic предлагаются высокачественные услуги современной стоматологии: профилактика и лечение зубов. Лечение таких заболеваний, как кариеса, периодонтита, пульпита, удаление зубов (зубов мудрости, ретинированных, дистопированных), лечение заболеваний пародонта, исправление прикуса (брекет-системами), профессионального отбеливание зубов, профилактики и гигиены полости рта, хирургической стоматологии, имплантации зубов (установка имплантов высшего качества и зарубежного производства) и протезированию. В стоматологии используются безметалловые (циркониевые) коронки.

Директор — Валиева Алсу Равилевна

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